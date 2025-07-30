«Шпионское ПО»: в Госдуме поддержали блокировку Speedtest

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов поддержал блокировку сервиса проверки скорости интернет-соединения Speedtest на фоне участившихся кибератак. В разговоре с NEWS.ru он назвал сайт аналогом шпионского программного обеспечения.

Безусловно, такой сервис, как изучение трафика, прохождение по различным узлам [Speedtest] — это аналог любого шпионского программного обеспечения. То есть вы скачиваете себе на смартфон, на планшет программу, которая получает доступ к вашему устройству, всем фото, видео и телефонной книге. И тем самым шпионское ПО получает информацию о том, какие узлы связи используются для доведения трафика. Речь идет как о мобильном интернете, так и о широкополосном. Сегодня мы видим колоссальное количество кибератак, — сказал Свинцов.

Он объяснил, что если все граждане России время от времени используют подобное ПО, то его владельцы понимают, как маршрутизируется трафик во всей стране. По словам депутата, любой шпионский софт должен быть заблокирован, особенно в условиях участившихся хакерских атак.

Ранее Роскомнадзор заявил, что Speedtest собирает данные, которые могут использоваться для атак на российские сети связи. По информации ведомства, сведения потом становятся доступны иностранным спецслужбам.