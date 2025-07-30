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30 июля 2025 в 16:42

Мощное землетрясение прервало эфир радио на Камчатке

Ведущим «Радио Камчатка» пришлось прервать эфир из-за землетрясения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Прямой эфир «Радио Камчатка» был прерван из-за разразившегося в регионе землетрясения, ввиду чего сотрудникам станции пришлось спасаться из студии, сообщили представители радиостанции в Telegram-канале. Во время начала землетрясения в студии находились ведущие Виктория Степашко и Марина Неустроева, а также пресс-секретарь Петропавловск-Камчатского городского суда Татьяна Юхманова.

Ведущие в студии беседовали с гостьей, как вдруг здание начало сильно трясти. Степашко, Неустроевой и Юхмановой пришлось прервать разговор и спешно покинуть студию из-за возможной угрозы.

Трясет нас немножко. Марина, спокойно, все хорошо, все хорошо. Дорогие друзья, напомню, что живем мы на Камчатке, — сказала перед эвакуацией Степашко.

Ранее в Сети появились кадры землетрясения, снятые жителями Камчатки. В одном из роликов можно увидеть, как выбежавшая из своего дома девушка запечатлела раскачивающиеся автомобили, припаркованные около подъезда. На другом видео показана осыпавшаяся со стены штукатурка на лестнице одного из жилых зданий.

Камчатка
землетрясения
радио
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