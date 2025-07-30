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30 июля 2025 в 16:34

В Италии банда мигрантов изнасиловала девушку на глазах у ее парня

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Италии группа из трех мигрантов изнасиловала девушку, принуждая ее парня наблюдать за происходящим, сообщает PadovaOggi. Инцидент произошел в пустующем ангаре, когда туда зашли молодые люди. Трое нападающих, заметив пару, сразу стали демонстрировать агрессивные намерения. Один из злоумышленников, угрожая ножом, приставил его к шее молодого человека.

Выходец из Туниса бросил девушку на пол и начал совершать насильственные действия. Жертва отчаянно умоляла остановиться, но преступники продолжали свои действия. В тот же день полиции удалось задержать всех участников преступления.

До этого на греческом побережье неподалеку от Афин напали на иностранных туристов. Сирийский мигрант атаковал гражданина Израиля, откусив часть его уха. Агрессия также была направлена против супруги пострадавшего.

Ранее в американском городе Джексонвилл менеджера ресторана Subway Джеймса Энтони Морриса — младшего задержали по подозрению в незаконном удержании ребенка. Согласно данным расследования, он закрыл 10-летнюю девочку в подсобном помещении заведения. Инцидент произошел после того, как ребенок вместе с матерью зашел в заведение и случайно наступил на свежевымытый пол. Когда мать попросила дочь извиниться, сотрудник ресторана, по версии следствия, схватил девочку за руку, отвел в служебное помещение и заблокировал дверь.

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