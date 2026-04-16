Стала известна судьба заложников в захваченном банке в Неаполе Карабинеры сообщили об освобождении всех заложников в банке Неаполя

Все заложники, захваченные в банке в Неаполе, освобождены, сообщил представитель карабинеров в комментарии РИА Новости. При этом, по его словам, преступники могут оставаться внутри здания либо уже скрылись.

Всех заложников вывели. На месте находится прокурор Неаполя Никола Граттери. Он вызвал спецподразделения, которые должны войти внутрь здания и проверить, находятся ли там грабители, — сказал журналистам представитель силовиков.

Собеседник предположил, что двое преступников могли сбежать из банка по заранее подготовленному тоннелю, следуя распространенной в Неаполе схеме. Пока не установлено, каким образом они попали внутрь финансового учреждения.

В пресс-службе карабинеров уже отмечали, что грабители были одеты в маски. Местные СМИ писали, что после налета трем посетителям банка стало плохо и им потребовалась срочная медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что двое преступников взяли около 20 клиентов неаполитанского банка в заложники. Злоумышленники напали на отделение Credit Agricole в одном из кварталов города.