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28 июля 2025 в 18:29

Менеджер Subway запер маленькую девочку в комнате для персонала

NYP: работник Subway запер 10-летнюю девочку за ходьбу по помытому полу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Джексонвилле менеджер ресторана Subway Джеймс Энтони Моррис-младший был арестован по обвинению в незаконном лишении свободы, передает New York Post. По данным издания, он запер 10-летнего ребенка в служебной комнате.

Девочка вместе с матерью вошла в магазин, где случайно наступила на только что вымытый пол, сообщает газета. Мать попросила дочь извиниться, но, как утверждает следствие, Моррис схватил ребенка за руку, отвел в заднюю часть магазина и запер дверь.

В адрес родителя девочки лились оскорбления, однако мать до последнего считала, что все происходящее — шутка. Но когда она не смогла открыть дверь, то начала паниковать и попыталась выломать замок, что привело к потасовке с сотрудником.

Женщине в результате удалось открыть дверь и вывести дочь на улицу. Девочка провела взаперти около двух минут и позже рассказала полицейским, что думала, будто ее похищают.

Еще один работник Subway сообщил стражам порядка, что видел, как менеджер уводил девочку, и слышал «странные звуки», доносившиеся из подсобного помещения. Сам Моррис не стал общаться с полицейскими.

Джеймса Энтони Морриса-младшего официально обвинили в незаконном удержании ребенка, которому не исполнилось 13 лет. После задержания его заключили под стражу, но затем отпустили под залог в размере $5000 (около 400 тысяч рублей).

Ранее в Петербурге на детской площадке пьяный мужчина напал на ученика младших классов и пытался его задушить. Ребенок получил легкие травмы. 49-летнего жителя задержали, составили протокол о мелком хулиганстве, рассматривается возбуждение уголовного дела.

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