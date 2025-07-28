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28 июля 2025 в 12:48

В Петербурге мужчина пытался задушить чужого ребенка

Россиянин попытался задушить четвероклассника на детской площадке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Невском районе Санкт-Петербурга на детской площадке мужчина напал на четвероклассника, передает Telegram-канал «Конкретно.ру». Россиянин попытался задушить ребенка.

В результате инцидента ребенок получил только поверхностные травмы — ушибы и царапины, сообщает канал. Сотрудники правоохранительных органов задержали 49-летнего мужчину, который в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Он оказался местным жителем.

В отношении нападавшего составлен административный протокол о мелком хулиганстве. В данный момент рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в станице Тацинской Ростовской области взрослый мужчина избил подростка. По имеющимся данным, причиной стали издевательства в адрес его дочери. На видеозаписи, снятой очевидцами, видно, как мужчина сначала бьет девочку по лицу, а потом заставляет извиняться на коленях.

До этого в Гатчинском округе Ленинградской области пациентка перинатального центра уснула на младенце во время кормления, что привело к смерти новорожденного. Правоохранители обнаружили тело ребенка, когда подозреваемая уже покинула учреждение. Женщину объявили в розыск.

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