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27 июля 2025 в 19:52

Под Ростовом мужчина избил девочку за издевательства над его дочерью

Мужчина избил и поставил на колени несовершеннолетнюю под Ростовом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В станице Тацинской Ростовской области взрослый мужчина избил и поставил на колени подростка, передает Telegram-канал Don Mash. По данным источника, пострадавшая обидела его дочь.

На видео, опубликованном каналом, видно, как мужчина сначала посадил обеих девочек на скутер, а потом стал наносить удары по лицу одной из них. Затем он заставил несовершеннолетнюю просить прощения у своей дочери в унизительной позе.

Свидетели, наблюдавшие за этой сценой, вызвали сотрудников правоохранительных органов. По предварительной информации, мужчина намеревался доставить пострадавшую девочку к ее родителям.

Ранее в Тверской области женщина избила сожителя кочергой во время бытового конфликта. 45-летняя россиянка нанесла мужчине пять ударов по голове. Пострадавший получил незначительные травмы. По факту инцидента было инициировано уголовное производство по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

До этого в Санкт-Петербурга мужчина избил и изнасиловал свою супругу. Женщина получила множественные ушибы и травмы. После нападения ее госпитализировали, однако изначально она отказалась обращаться в полицию. Сейчас проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ростовская область
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