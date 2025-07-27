Под Ростовом мужчина избил девочку за издевательства над его дочерью

Под Ростовом мужчина избил девочку за издевательства над его дочерью Мужчина избил и поставил на колени несовершеннолетнюю под Ростовом

В станице Тацинской Ростовской области взрослый мужчина избил и поставил на колени подростка, передает Telegram-канал Don Mash. По данным источника, пострадавшая обидела его дочь.

На видео, опубликованном каналом, видно, как мужчина сначала посадил обеих девочек на скутер, а потом стал наносить удары по лицу одной из них. Затем он заставил несовершеннолетнюю просить прощения у своей дочери в унизительной позе.

Свидетели, наблюдавшие за этой сценой, вызвали сотрудников правоохранительных органов. По предварительной информации, мужчина намеревался доставить пострадавшую девочку к ее родителям.

Ранее в Тверской области женщина избила сожителя кочергой во время бытового конфликта. 45-летняя россиянка нанесла мужчине пять ударов по голове. Пострадавший получил незначительные травмы. По факту инцидента было инициировано уголовное производство по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

До этого в Санкт-Петербурга мужчина избил и изнасиловал свою супругу. Женщина получила множественные ушибы и травмы. После нападения ее госпитализировали, однако изначально она отказалась обращаться в полицию. Сейчас проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.