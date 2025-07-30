Новогоднее шоу у Бранденбургских ворот в Берлине, 2024 год

Традиционное новогоднее шоу у Бранденбургских ворот в Берлине не состоится в этом году из-за недостатка финансирования, сообщает агентство DPA со ссылкой на организаторов. Руководство компании Berlin feiert Silvester (BfS) GmbH подтвердило отмену мероприятия.

Мероприятия, подобного тому, что мы всегда проводили у Бранденбургских ворот в последние десятилетия, не будет, — сообщил директор компании Бенедикт Альдер.

Мэр Берлина Кай Вегнер поддержал это решение, подчеркнув, что городские власти больше не будут выделять средства на проведение шоу. По его словам, налогоплательщики не обязаны участвовать в финансировании подобных мероприятий, «особенно в условиях ограниченного бюджета».

В прошлые годы праздник включал выступления артистов и масштабный фейерверк. Организаторы отметили, что текущего финансирования от спонсоров недостаточно для проведения мероприятия. Ранее, в июле, они уже предупреждали о возможной отмене шоу из-за отсутствия средств у местных властей.

Ранее сообщалось, что в Берлине владельцы торговых точек стали скрывать кофе от покупателей из-за участившихся случаев краж. Это связано с ростом стоимости зерен — они подорожали на 12,2% в апреле 2025 года.

Отмечалось, что без таких мер владельцы точек не смогли бы платить зарплату сотрудникам и оплачивать счета. Кражи в подобных масштабах угрожают самому существованию розничной торговли. Магазины модернизируют защиту, используя ИИ.