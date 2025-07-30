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30 июля 2025 в 16:51

Экс-глава МОК поддержал участие россиян в ЧМ по водным видам спорта

Экс-глава МОК Бах: участие россиян в чемпионатах положительно влияет на спорт

Томас Бах Томас Бах Фото: Cao Can/XinHua/Global Look Press

Бывший президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в беседе с «Чемпионатом» поддержал участие российских спортсменов в ЧМ по водным видам спорта 2025 года. По его словам, это положительно влияет на спорт в целом.

Корреспондент издания обратил внимание, что российские и белорусские спортсмены участвуют в подобных соревнованиях как нейтральные атлеты. Журналист поинтересовался у экс-главы МОК, хорошо ли это для спортивного движения.

Разумеется. Каждая федерация по разным видам спорта принимает свое решение по участию атлетов из стран, которые участвуют в конфликтах, при этом есть рекомендации Международного олимпийского комитета. Но, опять же, это только рекомендации, — ответил Бах.

Чемпионат мира 2025 года проходит в Сингапуре с 11 июля по 3 августа под эгидой FINA. Как и на предыдущем чемпионате, российские и белорусские участники будут выступать без национальной символики.

Ранее сообщалось, что российские пловцы стали первыми в смешанной эстафете 4x100 метров комплексом на ЧМ в Сингапуре. В копилке спортсменов из России появилась еще одна золотая медаль. В эстафете участвовали Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Дарья Клепикова и Дарья Трофимова.

До этого российского пловца Данила Семьянинова отстранили от участия в финальном заплыве на 100 метров брассом на ЧМ в Сингапуре. Изначально он попал в финал с восьмым результатом после дисквалификации итальянца Николо Мартиненги, однако это решение впоследствии отменили.

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