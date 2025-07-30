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30 июля 2025 в 16:31

«Недостаточно поставить антивирус»: инженер о борьбе бизнеса с кибератаками

Инженер Герлинг: кибербезопасность становится проактивной при росте угроз

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кибербезопасность становится проактивной из-за роста числа атак, заявила NEWS.ru ведущий инженер-аналитик компании «Газинформсервис» Екатерина Герлинг. По ее словам, современный бизнес сталкивается с увеличением угроз, что требует более сложных решений, чем стандартные антивирусы и межсетевые экраны.

Количество кибератак с каждым годом увеличивается. При этом растет не только число атак, но и количество отраслей, которые регулярно подвергаются хакерским атакам. Это приводит к росту спроса на продукты кибербезопасности. Уже недостаточно просто поставить антивирус, настроить межсетевой экран и считать себя в безопасности. Кибербезопасность становится проактивной, — пояснила Герлинг.

Она отметила, что рынок продуктов информационной защиты в РФ растет. По ее словам, в него входят программы самого различного класса.

Рынок продуктов информационной защиты растет, в него входят программы самого различного класса, такие, как межсетевые экраны нового поколения с расширенным функционалом, системы обнаружения и предотвращения вторжений, решения для управления информационной безопасностью. Одновременно с этими продуктами появляются и новые, позволяющие усилить защиту и протестировать системы на уязвимость заранее, — резюмировала Герлинг.

Ранее белый хакер, эксперт по информационной безопасности, компьютерной и сетевой безопасности Марсель Дандамаев заявил, что сотрудничество с квалифицированными IT-специалистами поможет бизнесу избежать ситуаций наподобие взлома информационных систем российской авиакомпании «Аэрофлот». Он призвал организации не ограничиваться исключительно антивирусными программами.

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