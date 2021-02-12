Телеведущий Антон Привольнов прокомментировал слухи о своей ориентации

https://static.news.ru/photo/a0954e72-6d13-11eb-9b16-96000091f725_660.jpg Антон Привольнов Фото: anton_privolnov/instagram.com

Новый телеведущий шоу «Звёзды сошлись» Антон Привольнов рассказал о своей жизни, в том числе он прокомментировал слухи о своей сексуальной ориентации.

После развода в 2016 году в Сети стали появляться предположения с кем теперь проводит время популярный телеведущий. Высказывались даже версии, что Антон разочаровался в женском поле.

По словам Привольнова, на подобные слухи он не обижается, напротив, такие домыслы его даже забавляют.

В человеке должна быть какая-то загадка. Когда он слишком правильный, то это неинтересно. Я не буду это комментировать. Пусть люди думают, что хотят. Потому что — что бы я ни сказал, я никого ни в чем не сумею убедить, — рассказал он изданию Teleprogramma.pro.

Для бывшего ведущего программы «Контрольная закупка» 40-летнего Привольнова стать соведущим Леры Кудрявцевой на ток-шоу стало новым испытанием в его карьере, раньше подобного опыта у него не было. Место соведущего программы оставалось вакантным после гибели Александра Колтового. До этого шоу покинул Оскар Кучера, заявивший, что ему надоело обсуждать звёздные скандалы.

Ведущий НТВ Александр Колтовой разбился 7 ноября при крушении самолёта Cessna 7 в Московской области. Вместе с ним на борту находилась некая Наталья Климова. Она тоже погибла. Отмечалось, что у воздушного судна вскоре после взлёта отказал и загорелся двигатель. Журналист увёл самолёт от жилых домов, после чего в поле совершил жёсткую посадку, которая стала смертельной. Приоритетной следователи считают версию о технической неисправности самолёта, писал NEWS.ru.