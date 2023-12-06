Что известно об актере Лазареве, ставшем режиссером театра Российской Армии Актера Александра Лазарева назначили главным режиссером театра Российской Армии

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Народный артист России Александр Лазарев возглавил театр Российской Армии, сообщили в Министерстве обороны РФ. Что известно об актере и его карьере?

Как прошли детство и юность Лазарева

Александр Лазарев родился 27 апреля 1967 года в Москве в семье народных артистов РСФСР Александра Лазарева — старшего и Светланы Немоляевой. Уже в 12 лет он участвовал в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» в Театре Маяковского, а также часто ездил с родителями на гастроли.

После окончания школы Лазарев решил поступать на актерский факультет. Отец на протяжении года подготавливал его к этому. В 1984 году он поступил в Школу-студию МХАТ на курс Ивана Тарханова. После первого курса был призван в армию, проходил службу в составе военной команды при Центральном театре Советской армии (ныне Центральный академический театр Российской Армии), где работал дворником, грузчиком и монтировщиком. В 1987 году вернулся в Школу-студию МХАТ и окончил ее в 1990 году и был принят в труппу Московского государственного театра «Ленком», где выступает по настоящее время.

Что известно о работе Лазарева в театре

В театре артист начинал с небольших ролей, в том числе в спектакле «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты». Также играл в постановках «Юнона и Авось», «Гамлет», «Варвар и еретик», «Визит дамы» и других.

В 1994 году в качестве чтеца Лазарев принял участие в постановке оратории Сергея Прокофьева «Иван Грозный» на сцене театра «Ла Скала» (Милан, Италия). В 1999 году исполнил роль режиссера Филиппа в мюзикле «Метро» (театр «Московская оперетта»).

В настоящее время участвует в спектаклях «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе Бомарше, «Шут Балакирев» по произведению Григория Горина и «Бег» по пьесе Михаила Булгакова (также является ее режиссером-постановщиком).

Кроме того, в «Ленкоме» идут спектакли, поставленные самим Лазаревым. Так, 5 февраля 2023 года состоялась премьера его трехчасового «Бега» по Михаилу Булгакову, а в 2021 году он выступил режиссером новой версии легендарной «Поминальной молитвы».

Что известно о работе Лазарева в кино

В кино актер дебютировал будучи школьником, появившись в 1980 году в телефильме «Тайна Эдвина Друда». В 1982 году он вернулся на экраны в сериале «Профессия — следователь». Взрослый дебют в кино состоялся 1989 году — он сыграл эпизодическую роль в ленте «Не сошлись характерами». В главной роли впервые снялся в фильме Александра Белинского «Провинциальный бенефис». В начале актерской карьеры снимался под фамилией Трубецкой.

В сентябре 2019-го на Первом канале прошел показ комедии «Дипломат», где Лазарев-младший сыграл главную роль. Во время работы над проектом артисту пришлось говорить на семи языках. В 2022 году вышло несколько премьер с его участием, например, Лазарев появился в историческом телесериале «Союз спасения. Время гнева»

В общей сложности актер снялся более чем в 70 фильмах и сериалах. Он является членом Союза кинематографистов РФ, Российской академии кинематографических искусств, народным артистом России, а в 2021 году был награжден орденом Дружбы.

Также награжден театральной премией «Хрустальная Турандот» в категории «Лучшая мужская роль» и призом кинофестиваля «Виват кино России!» в аналогичной номинации.

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