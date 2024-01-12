Лера Кудрявцева ушла от Игоря Макарова: при чем тут алкоголь и насилие Лера Кудрявцева заявила об уходе от Игоря Макарова спустя 11 лет брака

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров

Телеведущая Лера Кудрявцева ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова, с которым проживала с 2013 года и воспитывала пятилетнюю дочь. Что известно о причине расставания супругов?

Почему Кудрявцева ушла от Макарова

Лера Кудрявцева 12 января сообщила в социальных сетях, что больше не проживает вместе с Игорем Макаровым. Телеведущая призналась, что сама ушла из семьи.

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — рассказала она.

Кудрявцева попросила журналистов не беспокоить ее, однако обратила внимание, что намеренно предала огласке ситуацию, которая сложилась в ее браке.

«Комментарии не даю. СМИ не беспокоить. Личное в публичное вынесла намеренно», — написала она в личном Telegram-канале.

Ранее в социальных сетях, отвечая на вопросы подписчиков, Лера Кудрявцева также рассказала, что никогда не простила бы супругу физическое насилие.

«Никогда! В нашей семье запрещены оскорбления, а тем более рукоприкладство», — ответила Кудрявцева.

Авторы Telegram-канала «НеМалахов» предположили, что телеведущая публично заявила о расставании из-за рукоприкладства Макарова.

«Видимо, хоккеист поднял на нее руку, раз наша любимка решилась на признание. Давайте поддержим Леру сердечками и пожелаем сил все преодолеть», — написали они.

На что Кудрявцева жаловалась в браке

Лера Кудрявцева в мае прошлого года в студии программы «Звезды сошлись» призналась, что несколько разочаровалась в поведении Игоря Макарова.

«Мы женаты 11 лет, мой муж младше меня на 16 лет. В нашей паре он старик, а я молодая. Ну вот, к сожалению, так получилось. Потому что он дома сидит, ему ничего не надо. Он такой нудноватый. Нет, у нас все нормально! Но я имею в виду, что разница в возрасте — это на самом деле не только цифры», — рассказала она.

Кудрявцева также не скрывала, что в их отношениях в последние годы практически не было романтики. В интервью Ирине Безруковой телеведущая сообщила, что ее брак наполнен рутиной и бытом.

«Это нормально. Когда ты долго замужем, любовь остается, а страсть проходит. Ну это даже по физиологии неправильно. Просто все спокойно. Игорь, в принципе, никогда не был романтиком. Я ему как-то говорила: „Ну, давай, пригласи меня на ужин со свечами“. А он: „Лер, хватит. Какие свечи?“. Он не из этой истории. У нас романтизма-то и не было. У нас рутина, быт», — заявила она.

Телеведущая также рассказала о разнице в доходах с супругом. По ее словам, после того как Игорь Макаров завершил профессиональную карьеру, она стала зарабатывать больше.

«К сожалению, у мужа закончилась профессиональная карьера. Он в таком сейчас поиске. Поэтому на данный момент зарабатываю больше я. Хотя были годы, когда он зарабатывал много. Сейчас зарабатываю много я, а он в поиске себя», — объяснила Кудрявцева.

Что известно о браке Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова

Игорь Макаров и Лера Кудрявцева поженились в 2013 году. Телеведущая рассказывала, что они познакомились в ресторане, куда она пришла с подругами, а спортсмен отдыхал там с друзьями. Макаров сам подошел к ведущей, чтобы познакомиться.

Предложение руки и сердца хоккеист сделал Кудрявцевой в машине такси.

«Он достал коробчку и сказал: „Встретишь со мной старость?“. Я не ожидала. Он говорит: „Только попробуй сказать „нет“. Если скажешь „нет“, то я тебя сейчас убью“. И я сказала, конечно же, да», — делилась ведущая.

В 2018 году у пары родилась дочь Мария. Именно с ней Лера Кудрявцева встречала Новый год-2024, улетев из России в Дубай без супруга.

Ранее телеведущая дважды была в браке. В первый раз она вышла замуж за музыканта «Ласкового мая» Сергея Ленюка. От этого союза у Леры Кудрявцевой есть 33-летний сын Жан. Второй раз она сыграла свадьбу в середине 2000-х с бизнесменом Матвеем Морозовым.

Читайте также:

Лазарев обидел? Почему Кудрявцеву и Гордон убрали из «Песни года»

«Ковры плавают»: московскую квартиру Леры Кудрявцевой затопило

Что известно о смерти экс-жены Петра Толстого: где и когда нашли ее тело