Что известно о смерти экс-жены Петра Толстого: где и когда нашли ее тело Mash: экс-жена Петра Толстого могла умереть от осложнения рака мозга

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Дарья Толстая

В Москве обнаружен труп Дарьи Толстой, бывшей жены зампредседателя Госдумы Петра Толстого, передает Baza. Что могло произойти?

Официального подтверждения этой информации пока не было.

Что известно о смерти Дарьи Толстой

По данным Baza, тело 54-летней Дарьи Толстой было найдено в ее квартире в Потаповском переулке утром 10 января. По предварительной информации, следов насильственной смерти обнаружено не было. Что стало причиной смерти Дарьи Толстой (в девичестве Евенко), пока точно неизвестно, отметили авторы Telegram-канала.

«По нашей информации, предварительной причиной смерти стали осложнения на фоне рака головного мозга. Тело 54-летней Дарьи Толстой обнаружили 10 января. Незадолго до смерти она вызывала скорую, жаловалась на сильную головную боль, но от госпитализации отказалась», — сообщил Mash.

Петр и Дарья Толстые прожили в браке с 1992 по 2016 год. У них трое детей.

Фото: Социальные сети Петр и Дарья Толстые

Чем занимается Петр Толстой

Толстой является заместителем председателя Госдумы Федерального собрания Российской Федерации с 5 октября 2016 года и секретарем московского регионального отделения партии «Единая Россия» с 31 мая 2021-го. Член Высшего совета партии «Единая Россия».

Толстой ранее был ведущим ряда информационно-политических передач и общественно-политических ток-шоу на Первом канале: воскресного выпуска программы «Время» (2005–2012), ток-шоу «Политика» (2013–2016), «Время покажет» (2014–2016), «Толстой. Воскресенье» (2014, 2018–2019).

Что известно о разводе Петра и Дарьи Толстых

О разводе родителей в 2017 году сообщила дочь Толстого Александра в интервью peopletalk.ru. Девушка рассказала, что они расстались еще в 2016 году, но это широко не освещалось в прессе.

«Родители этого не скрывают. Мы каждый год ездим на Дон под Волгоград. Ставим палатки и живем прямо в них. Для меня это своего рода школа жизни, которая с детства учит быту: приготовить, убрать и так далее. С нами обычно ездят родственники, друзья родителей и мои, а теперь и мой молодой человек», — отметила она.

Журналисты писали, что девушка живет с матерью, но и с отцом старается проводить максимум свободного времени, они встречаются несколько раз в неделю, обсуждают важные темы, планы на будущее. Наследница Толстого тогда успела познакомить родителей с возлюбленным, отметил peopletalk.ru.

«Мне иногда кажется, что моя мама Фила любит даже больше, чем меня. С папой они ходят на рыбалку. Так что своего идеального мужчину я, наверное, уже нашла», — заявила Александра.

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