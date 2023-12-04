За ложные доносы на семью предложили привлекать к ответственности Депутат Толстой: грубое вмешательство в семью часто основано на ложных доносах

Фото: duma.gov.ru

За ложные доносы на семьи может быть введена административная или даже уголовная ответственность, рассказал в беседе с «Парламентской газетой» вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, именно доносы становятся поводом для грубого и зачастую необоснованного вмешательства органов опеки в дела семьи с изъятием детей.

Депутат подчеркнул, что в России органы опеки работают на основе западных ювенальных подходов, разрушающих семью, в то время как обязанностью государства должна быть ее охрана.

Ложные доносы на семью — это один из значимых элементов ювенального пазла. Именно на доносах основываются случаи грубого вмешательства в семью органов опеки с изъятием детей — кому-то из соседей что-то не понравилось, свекрови не нравится, как воспитывают внуков и т.д, — признал парламентарий.

Он подчеркнул, что защита интересов семьи является защитой традиционных ценностей, и в этой сфере необходима большая работа. Лишь в этом случае у семьи появится уверенность в завтрашнем дне, а институт семьи будет пользоваться уважением.

Ранее семейный юрист Анна Фролова заявила, что возвращение советского налога на бездетность вряд ли положительно повлияет на ситуацию с рождаемостью в России. Эксперт напомнила, что «налог на холостяков» существовал в СССР с 1941 по 1992 год и представлял собой отчисление в 6% от зарплаты бездетных мужчин возрастом от 20 до 50 лет и бездетных замужних женщин от 20 до 45 лет.