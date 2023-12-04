Юрист рассказала, как налог на бездетность повлияет на демографию Юрист Фролова: налог на бездетность вряд ли поможет повысить рождаемость

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Возвращение советского налога на бездетность вряд ли положительно повлияет на ситуацию с рождаемостью в России, считает семейный юрист Анна Фролова. В беседе с «360» она напомнила, что «налог на холостяков» существовал в СССР с 1941 по 1992 год и представлял собой отчисление в 6% от зарплаты бездетных мужчин возрастом от 20 до 50 лет и бездетных замужних женщин от 20 до 45 лет. С тех пор, как налог упразднили, в России периодически звучат заявления о том, что его возвращение улучшит демографическую ситуацию.

По словам юриста, в случае возвращения налога его сумма будет невелика и не сможет повлиять на страх многих женщин остаться без средств к существованию с детьми на руках.

Решение о деторождении лежит в большей мере на женщине. И чаще всего мои доверители боятся рожать двоих и более детей из-за нестабильного финансового положения, — подчеркнула эксперт.

С мнением о том, что налог на бездетность вряд ли исправит демографическую ситуацию, согласен и заместитель заведующего кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Щербаков. Он напомнил, что и в советское время налог на бездетность не играл практически никакой роли в демографическом поведении молодых людей. По мнению Щербакова, вместо введения нового налога можно было бы снижать ставку НДФЛ для плательщиков с детьми по принципу «чем больше детей, тем меньше подоходный налог».

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина также отметила, что налог на бездетность не поможет решить демографическую проблему, так как власти не способны социально обеспечить всех граждан. По ее словам, подобные инициативы серьезно бьют по авторитету Госдумы и не способствуют росту уважения к высшему законодательному органу страны.