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10 июля 2025 в 22:31

Милонов раскритиковал идею введения налога на бездетных

Милонов: налог на бездетных не пополнит госбюджет

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Введение налога на бездетность не пополнит государственный бюджет России, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Виталий Милонов. Он также добавил, что мера не будет стимулировать заводить потомство.

Мы сколько раз возвращались к этой теме налога на бездетность во всех модификациях, и всегда эта идея получала максимально негативные отзывы от всех органов власти и от политических групп. Эта идея не решает ни одной проблемы, и денег ты особо не заработаешь, и бюджет не пополнится, и люди расстроятся, — отметил депутат.

Ранее депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев предложил ввести специальный налог для граждан без детей. По его словам, такой меры требует вопрос обеспечения «достойной старости». Парламентарий добавил, что на самом деле проблема гораздо глубже и заключается прежде всего в вопросах воспитания.

До этого депутат Госдумы Сергей Миронов предложил при рождении открывать каждому ребенку счет с первоначальным взносом 100 тысяч рублей из федерального бюджета. По его словам, это наряду с другими мерами поможет повысить рождаемость в стране.

Виталий Милонов
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Милонов раскритиковал идею введения налога на бездетных
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