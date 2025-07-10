В Госдуме для бездетных россиян придумали необычный налог

Депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев предложил ввести специальный налог для граждан без детей. По его словам, такой меры требует вопрос обеспечения «достойной старости». Парламентарий в беседе с «Царьградом» добавил, что на самом деле проблема гораздо глубже и заключается прежде всего в вопросах воспитания.

Потому что никому ты не нужен, ты никого после себя не оставил. Но почему государство должно выполнять эти обязанности? Тогда платите, родные, налог на достойную старость, если вы не хотите иметь детей, — отметил Гурулев.

Генерал добавил, что для решения демографического кризиса нужен целый комплекс мер. По его мнению, от властей требуется продуманная и взвешенная политика, которая позволит реализовать поручение президента РФ Владимира Путина по преодолению демографического спада в стране.

Ранее депутат Госдумы Сергей Миронов предложил при рождении открывать каждому ребенку счет с первоначальным взносом 100 тысяч рублей из федерального бюджета. По его словам, это наряду с другими мерами поможет повысить рождаемость в стране.