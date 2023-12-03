«Лишь бы обобрать и нажиться»: депутат Останина о налоге на бездетность Депутат Останина: введение налога на бездетность не улучшит демографию в России

Фото: duma.gov.ru

Нина Останина

Налог на бездетность не поможет решить демографическую проблему, так как власти не способны социально обеспечить всех граждан, рассказала NEWS.ru глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, подобные инициативы серьезно бьют по авторитету Госдумы и не способствуют росту уважения к высшему законодательному органу страны, потому рассматривать их не стоит.

Мы не может дать жилье всем желающим, а на ипотеку могут рассчитывать лишь люди из обеспеченной семьи либо с высокой заработной платой, что практически невозможно без большого опыта работы. И поэтому депутату Федорову я бы посоветовала внимательнее изучить принципы поддержки молодежи советских времен, прежде чем такие инициативы предлагать. Им бы лишь кого-то обобрать и нажиться на этом, – сказала Останина.

Ранее депутат Евгений Федоров заявил, что стимулировать рост рождаемости в России можно с помощью введения налога на бездетность. Он напомнил, что концепция подобных отчислений в бюджет в Советском Союзе неплохо себя зарекомендовала.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что многодетность должна стать нормой жизни для всех народов страны. По его словам, для роста показателей деторождения недостаточно материальной помощи семьям, нужны и нравственные основы.