В Госдуме допустили введение налога на бездетность в России Депутат Федоров: стимулировать рождаемость в России можно введением налога

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Стимулировать рост рождаемости в России можно с помощью введения налога на бездетность, заявил радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Евгений Федоров. Он напомнил, что концепция подобных отчислений в бюджет в Советском Союзе неплохо себя зарекомендовала.

Надо стимулировать и само рождение детей, в том числе через материнский капитал. Надо ли вводить налог для этого? Если денег будет не хватать для этих проектов, надо. Если денег будет хватать без этого, то не надо. Это не наказание — это способ решения проблемы, — объяснил депутат.

Парламентарий отметил, что он исходит из принципов концепции, по которой «все-таки мы вернемся к русскому типу исторического государственного строительства, защитно-оборонительного и идентичности через русскую многонациональность». В СССР мужчины (как женатые, так и холостяки) и замужние женщины, не имеющие детей, отчисляли государству шесть процентов заработной платы. Налог действовал с ноября 1941 года. Плата государству была отменена в 1990-х годах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многодетность должна стать нормой жизни для всех народов страны. По его словам, для роста показателей деторождения недостаточно материальной помощи семьям, нужны и нравственные основы.