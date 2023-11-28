Путин: многодетность должна стать нормой для всех народов в России

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Владимир Путин

Многодетность должна стать нормой жизни для всех народов России, считает президент России Владимир Путин. Об этом он сказал, выступая на Всемирном русском соборе. По его словам, которые приводятся на сайте собрания, для роста показателе деторождения недостаточно материальной помощи семьям, нужны и нравственные основы.

Преодолеть сложнейшие демографические вызовы, с которыми столкнулась РФ, нельзя только с помощью денег, нужны нравственные ценности. Давайте сберегать традиции многодетности, это должно стать нормой для всех народов России, — заявил Путин

Ранее глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина раскритиковала коллег по нижней палате, которые публично выступили за ограничение права на аборт для женщин. Она отметила, что коллеги поддержали сокращение жилищной программы помощи молодым семьям с 5 млрд рублей до 4 млрд рублей. Также они не поддержали сохранение объемов маткапитала — в новом бюджете его сумма сократится на 130 млрд рублей.

До этого депутат Госдумы Анна Кузнецова заявляла, что рождаемость в РФ в 2023 году уменьшилась на 2,5%, а к 2046 году численность россиян может сократиться до 138 млн человек. По ее словам, суммарный коэффициент рождаемости в России ниже, чем в среднем в Европе.