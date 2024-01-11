Умер писатель-фантаст Николай Романецкий

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Писатель-фантаст Николай Романецкий

Писатель-фантаст Николай Романецкий умер в возрасте 70 лет от продолжительной болезни, сообщила пресс-служба Союза писателей Санкт-Петербурга. Автор работал ответственным секретарем литературного журнала фантастики «Полдень ХХI век».

С прискорбием сообщаем, что 10 января 2024 года, на 71 году ушел из жизни наш коллега, писатель-фантаст, лауреат АБС-премии (премии Аркадия и Бориса Стругацких) 2010 года, переводчик, член семинара Бориса Стругацкого, ответственный секретарь АБС-премии, — сообщили в организации.

Журнал «Мир фантастики» отмечает, что Романецкий часто работал под псевдонимами. Ему принадлежат такие работы как «Замок ужаса», «Конь в малине», «S.W.A.L.K.E.R. Похитители артефактов», «Мир в латах», «Сквозняк в незакрытых дверях».

Ранее в Санкт-Петербурге умер писатель-фантаст Николай Ютанов. Литератора не стало 23 декабря из-за проблем с сердцем. Он сотрудничал с издательством Terra Fantastica. О смерти Ютанова также сообщал писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в соцсетях. Он назвал Ютанова одним из своих первых издателей. Тот помог ему выпустить роман «Рыцари сорока островов».