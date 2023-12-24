Издатель братьев Стругацких и Толкина умер в Петербурге Издатель и писатель-фантаст Николай Ютанов умер на 65-м году жизни в Петербурге

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Николай Ютанов

В Санкт-Петербурге умер писатель-фантаст и издатель Николай Ютанов, рассказал его коллега по издательству Terra Fantastica. На своей странице во «ВКонтакте» он уточнил, что литератора не стало 23 декабря из-за проблем с сердцем.

Не сумев победить болезнь сердца, скончался писатель-фантаст, издатель, астроном и футуролог Николай Ютанов. Всего месяц назад ему исполнилось 64 года, — написал он.

О смерти Ютанова также сообщил писатель-фантаст Сергей Лукьяненко в соцсетях. Он назвал Ютанова одним из своих первых издателей. Тот помог ему выпустить роман «Рыцари сорока островов».

Ютанов родился в 1959 году и окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «астрономия». В 1980-х годах работал в Пулковской обсерватории РАН. В 1989 году он написал фантастическую повесть «Путь обмана», через год вышла его единственная книга «Оборотень».

Вскоре Ютанов основал издательство фантастической литературы Terra Fantastica (1990). Оно стало популярным благодаря изданию книг известных авторов-фантастов — Джона Рональда Руэла Толкина, Роджера Желязны, Бориса и Аркадия Стругацких.

13 декабря стало известно о смерти основателя издания «Фонтанка» и автора криминальных романов, которые легли в основу сериала «Бандитский Петербург», Андрея Константинова. Ему было 60 лет. Журналиста обнаружили без признаков жизни в его квартире. Последний год он тяжело болел.