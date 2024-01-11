Экс-супругу вице-спикера Госдумы нашли мертвой в Москве РЕН ТВ: экс-супругу Петра Толстого нашли мертвой в московской квартире

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Дарья Евенко

РЕН ТВ сообщает, что бывшую жену заместителя председателя Госдумы Петра Толстого Дарью Евенко обнаружили мертвой в московской квартире. По данным телеканала, тело нашли на кровати, признаки насильственной смерти отсутствовали.

Следов насильственной смерти не обнаружено, — отметил собеседник канала.

По данным РЕН ТВ, ранее пара проживала в этой квартире, после развода Толстой оставил жилплощадь бывшей супруге. Дарья Евенко и Петр Толстой заключили брак в 1992 году. По данным СМИ, у них родилось трое детей. В 2016 году союз распался после 24 лет совместной жизни.

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