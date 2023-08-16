Муж Натальи Рагозиной умер через год после свадьбы: что известно о трагедии

Фото: Социальные сети

Наталья Рагозина с мужем Вадимом и дочкой Настей

Умер муж чемпионки мира по боксу Натальи Рагозиной, бизнесмен Вадим. Предпринимателю было 57 лет. Спортсменка стала вдовой спустя год после свадьбы. В чем причины смерти мужчины и какие еще подробности трагедии известны?

Сколько мужей было у Натальи Рагозиной

Наталья Рагозина в третий раз вышла замуж за бизнесмена по имени Вадим в 2022 году. Торжество прошло в Израиле. Невеста тогда была на последних сроках беременности.

«Я сильная женщина, и не каждый мужчина ко мне подойдет — все чего-то боятся, опасаются. Но вот нашелся такой, подошел, познакомился, настоял на встрече. Он очень добрый, щедрый, сильный. Он мне пообещал доченьку, и она родилась! У меня было не так много мужей... А он обещал жениться — женился, обещал дочку — пожалуйста. Я счастлива, что в моей жизни появился такой сильный, мудрый, добрый, хороший человек. Все-таки я дождалась своего счастья», — делилась спортсменка с порталом StarHit.

Спустя время у пары появилась дочь, которую они назвали Анастасией. Для Рагозиной ребенок стал вторым — она также воспитывает сына Ивана. У Вадима была дочь от бывшей избранницы. Спортсменка отмечала, что смогла сама выносить и родить ребенка в 46 лет, так как совершила паломничество по святым местам в Иерусалиме.

«Ровно полгода как я была в храме в Иерусалиме и молила Господа! У нас будет девочка! Спаси Господи! От всего сердца, прямо до слез!» — делилась она в соцсетях.

До этого Рагозина была замужем дважды. Первый супруг, мастер спорта по рукопашному бою Михаил Колпаков, по ее словам, слишком ревновал и запрещал заниматься спортом. Кроме того, мужчина поднимал на нее руку. В итоге сына, рожденного от Колпакова, она растила сама. Со вторым мужем, адвокатом Сергеем Жориным, брак продлился два года. Спортсменка хотела еще детей, но в этом вопросе пара не сошлась, так как у юриста слишком много времени отнимала работа.

«Между мужем и женой обязательно должно быть взаимное уважение, доверие. А Михаил мне не доверял, постоянно в чем-то подозревал. И все испортил своей ревностью. Однажды он поднял на меня руку, и мне этого хватило — он меня чуть не убил. Рукоприкладства я ему простить не смогла», — рассказывала Рагозина про первого мужа изданию 7days.ru.

Почему умер третий супруг Натальи Рагозиной

Источник из окружения Натальи Рагозиной сообщил StarHit, что трагедия произошла еще в июле. Бизнесмен скончался от остановки сердца. При этом в медучреждение он не поступал.

«В больнице не лежал, проблем со здоровьем у него не было, да он и не выглядел как человек, у которого проблемы с почками, хотя одна из версий случившегося звучала так», — отметил знакомый семьи.

Также инсайдер рассказал, что супруги вместе с дочкой жили в Израиле, но на время разлучились, поскольку Вадим поехал в Москву по работе на несколько дней.

«Он улетел. И в Москве случился сердечный приступ, от которого он внезапно скончался», — пояснил источник.

После этого Рагозина сразу отправилась на родину, чтобы похоронить мужа. По словам инсайдера, она тяжело переживает утрату.

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