Что известно о последних днях и причине смерти Веры Васильевой

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Актриса Вера Васильева

Народная артистка СССР Вера Васильева умерла, не дожив около двух месяцев до своего 98-летия. Все эти годы она выходила на сцену Московского академического театра сатиры. Что известно о последних днях жизни актрисы?

Что известно о смерти Веры Васильевой

Приемная дочь актрисы Дарья Милославская рассказала MK.RU, что в ночь на 9 августа Васильевой резко стало плохо. В тот момент артистка находилась на даче в Подмосковье. Девушка считает, что на состояние здоровья актрисы повлияли погодные условия.

«Спровоцировала жара этих дней. Еще три дня назад Вера Кузьминична выходила, качалась в саду на качелях, ничто не предвещало беды, хотя в ее возрасте ко всему надо быть готовым. А тут сначала Юлия Константиновна (Борисова. Скончалась накануне в возрасте 98 лет, — NEWS.ru). Они ведь звонили друг другу, когда это было возможно», — сообщила Дарья.

Сейчас Московский академический театр сатиры готовится к прощанию со своей старейшей актрисой. По предварительным данным, церемония пройдет в субботу, 12 августа.

Какими были последние годы жизни Васильевой

Вера Васильева, несмотря на возраст, в последний год жизни была задействована в трех постановках Театра сатиры, в котором служила с марта 1948 года. Актрису можно было увидеть в спектаклях «Таланты и поклонники», «Роковое влечение» и «Вера». В последнем она со сцены разговаривала со зрителем, открывая подробности своей биографии. Артистка, когда ей было 95 лет, в разговоре с MK.RU рассказала, что ей не хватает смелости уйти из театра.

«Сейчас я нахожусь в таком состоянии, что человек с совестью должен пойти и сказать: „Больше я играть не имею права“. У меня совесть-то есть, а сил пойти и сказать... Ну не могу! Все думала: может, за время карантина силенки придут. Ну а если не придут. Единственное, что мне не трудно, — это разговаривать со зрителем от своего имени. И так появился спектакль „Вера“ на „Чердаке“ Сатиры. В общем, спасаюсь пока, как могу, но временами испытываю безумный страх и стыд, что не имею права в таком состоянии выходить и играть», — откровенничала она.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Актриса Вера Васильева

Что говорят коллеги о Вере Васильевой

Актер Александр Воеводин считает Веру Васильеву прекрасной актрисой. Он проработал в Театре сатиры больше 50 лет, и все это время артистка была его учителем и человеком, с которого он брал пример.

«Первая встреча была на репетиции „Женитьбы Фигаро“, где она играла графиню Альмавиву, а я Керубино. Она очень помогала, была удивительной, тонкой, нежной, трепетной. В нее нельзя было не влюбиться как на сцене, так и в жизни. Повезло, что на моем пути встречались такие замечательные актеры. Очень печально, что ее не стало, но она прожила достойную жизнь», — рассказал Воеводин.

Актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко считает, что новому поколению артистов следует учиться на примере Веры Васильевой тому, как надо отдаваться работе. По словам политика, смыслом существования народной артистки СССР был театр.

«Удивительный оптимист, любила мир, жизнь, людей. Очень жаль, что она от нас ушла. Хотелось, чтобы она подольше с нами была. Замечательный пример гражданина, человека, женщины, красавицей оставалась до последних дней», — добавила Драпеко.

Актер Александр Олешко после смерти Веры Васильевой вспомнил о ее крепкой дружбе с актрисой Юлией Борисовой, скончавшейся 8 августа. В социальных сетях он заявил, что рад, что был лично знаком с народной артисткой.

«Вчера только вспоминал, как восхищались друг другом Вера Васильева и Юлия Борисова, ходили на спектакли друг друга. И ушли друг за другом. Сегодня рано утром не стало народной артистки СССР Веры Кузьминичны Васильевой. Спасибо за светлый путь, восхищение. За нежность в каждой роли. За свой неповторимый почерк. Спасибо судьбе за подаренные мне встречи с этим удивительным человеком», — отметил Олешко.

Фото: РИА Новости Кадр из фильма «Сказание о земле Сибирской». Шофер Яша Бурмак — артист Борис Андреев, Настенька — артистка Вера Васильева, 1947 год Фото: РИА Новости Кадр из фильма «Сказание о земле Сибирской». Шофер Яша Бурмак — артист Борис Андреев, Настенька — артистка Вера Васильева, 1947 год Фото: РИА Новости Кадр из кинофильма «Чук и Гек». 1953 год. Режиссер Иван Лукинский. В роли мамы — актриса Вера Васильева, 1953 год Фото: РИА Новости Кадр из кинофильма «Чук и Гек». 1953 год. Режиссер Иван Лукинский. В роли мамы — актриса Вера Васильева, 1953 год Фото: Александр Гладштейн/РИА Новости Актеры Вера Васильева и Борис Тенин в спектакле «Профессия миссис Уоррен» в постановке Московского театра сатиры, 1958 год Фото: Александр Гладштейн/РИА Новости Актеры Вера Васильева и Борис Тенин в спектакле «Профессия миссис Уоррен» в постановке Московского театра сатиры, 1958 год Фото: Хенкин/РИА Новости Сцена из спектакля Московского академического театра сатиры «Четвертый позвонок» по пьесе М. Ларни в постановке Д. Тункеля. Джоан Лоуфорд — Вера Васильева, Джерри Финн — Борис Рунге, 1961 год Фото: Хенкин/РИА Новости Сцена из спектакля Московского академического театра сатиры «Четвертый позвонок» по пьесе М. Ларни в постановке Д. Тункеля. Джоан Лоуфорд — Вера Васильева, Джерри Финн — Борис Рунге, 1961 год Фото: Пищальников/РИА Новости Сцена из спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе П. Бомарше в постановке Валентина Плучека. В роли графини — заслуженная артистка РСФСР Вера Васильева (справа), 1967 год Фото: Пищальников/РИА Новости Сцена из спектакля «Безумный день, или Женитьба Фигаро» по пьесе П. Бомарше в постановке Валентина Плучека. В роли графини — заслуженная артистка РСФСР Вера Васильева (справа), 1967 год Фото: Рыбаков/РИА Новости Народная артистка СССР Вера Васильева во время музыкальной телепередачи «Бенефис», 1978 год Фото: Рыбаков/РИА Новости Народная артистка СССР Вера Васильева во время музыкальной телепередачи «Бенефис», 1978 год Фото: Владимир Акимов/РИА Новости Актриса Театра сатиры Вера Васильева и актрисы МХАТа Татьяна Эккель и Дина Коча (слева направо) после спектакля, 1988 год Фото: Владимир Акимов/РИА Новости Актриса Театра сатиры Вера Васильева и актрисы МХАТа Татьяна Эккель и Дина Коча (слева направо) после спектакля, 1988 год Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Вера Васильева, 2000 год Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Вера Васильева, 2000 год Фото: kremlin.ru Вера Васильева и Владимир Путин, 2000 год Фото: kremlin.ru Вера Васильева и Владимир Путин, 2000 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Вера Васильева, 2012 год Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Вера Васильева, 2012 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Ольга Аросева, Вера Васильева, Елена Образцова в спектакле «Реквием по Радамесу » Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Ольга Аросева, Вера Васильева, Елена Образцова в спектакле «Реквием по Радамесу » Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Вера Васильева, 2017 год Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press Вера Васильева, 2017 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вера Васильева, 2019 год Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вера Васильева, 2019 год

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