Чемпионка мира по боксу Рагозина устроила скандал в самолёте из-за маски

https://static.news.ru/photo/afb60d08-2b12-11eb-855c-fa163e074e61_660.jpg Наталья Рагозина Фото: ragozinanatalya_official/instagram.com

Российская чемпионка мира по боку во втором среднем весе Наталья Рагозина устроила перепалку со стюардессой из-за требования надеть маску во время полёта. Об этом она сообщила в своём Instagram.

Спор с бортпроводницей спортсменка сняла на видео. А в подписи к ролику пожаловалась , что в маске невозможно пить воду или шампанское.

Стюардесса по имени не Жанна даже, но решила — она главная, типа, борт её и всем надо настроение испортить сходу, неважно, в бизнесе ты или в экономе! — не скрывала возмущения Рагозина.

Знаменитая спортсменка по прозвищу Кувалда призналась, что в детстве сама мечтала стать стюардессой. Но действия бортпроводницы она сочла провокацией.

Стоит отметить, что ещё в мае «Аэрофлот» обнародовал новые правила поведения на борту, связанные с усугублением эпидемиологической ситуации. Требования вызвали возмущение у граждан, но авиакомпания по-прежнему их придерживается. В частности, пассажиры обязаны заходить в самолёт в перчатках и в маске и не имеют права их снимать в течение всего полёта.

Рагозина обратилась к экс-главе авиакомпании Виталию Савельеву, который на днях возглавил Минтранс. Она пригрозила ему крупным скандалом.

Виталий, при всём уважении, сделай ревизию, иначе точно будет скандал! Это не впервые! Держу себя в руках! — написала спортсменка.

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