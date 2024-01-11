Названа предварительная причина смерти Соломина Mash: причиной смерти Соломина могла стать почечная недостаточность

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Юрий Соломин

Telegram-канал Mash сообщает, что предварительной причиной смерти народного артиста СССР Юрия Соломина является почечная недостаточность. По данным канала, этот диагноз стал осложнением на фоне инсульта с поражением височной области и множественными кровоизлияниями в мозг.

Mash сообщает, что самочувствие артиста постоянно ухудшалось на фоне гипертонии, сахарного диабета второго типа и атеросклероза. По данным канала, медикам удалось стабилизировать состояние, но Соломин не мог ориентироваться в пространстве и говорить.

По данным РЕН ТВ, причиной смерти Соломина стала остановка сердца.

Артиста госпитализировали 6 ноября после падения в обморок во дворе жилого дома. Врачи диагностировали у него легкую форму инсульта. Утверждалось, что после госпитализации у Соломина развилась двусторонняя пневмония и появились грубые нарушения речи, однако официального подтверждения данной информации не было.

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