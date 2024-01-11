Против сбившего Льва Рубинштейна водителя завели уголовное дело

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Лев Рубинштейн

Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, который сбил публициста и поэта Льва Рубинштейна на северо-востоке Москвы, сообщает ТАСС. Обвиняемый подозревается в нарушении правил дорожного движения.

В отношении водителя, сбившего Льва Рубинштейна на улице Образцова, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, — говорится в сообщении.

ДТП случилось примерно в полдень 8 января на улице Марьина Роща, где и живет пострадавший. Рубинштейн после столкновения потерял сознание. След на лобовом стекле автомобиля свидетельствует о том, что удар был сильным. Врачи констатировали у пострадавшего перелом свода черепа. Виновником оказался мужчина рабочей специальности. Он находился за рулем в спецодежде.

Рубинштейн находится в крайне тяжелом состоянии в НИИ имени Склифосовского. У него диагностированы отек мозга, переломы и повреждения внутренних органов. Ранее были опубликованы фото Рубинштейна на месте ДТП. Судя по кадрам, машина сбила его на пешеходном переходе и протащила на капоте несколько метров.