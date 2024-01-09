Российский поэт Лев Рубинштейн находится в реанимации. Что с ним случилось, каковы диагнозы и прогнозы врачей?
Почему Лев Рубинштейн в больнице
Поэт и журналист Игорь Иртеньев ночью 9 января сообщил, что Рубинштейна сбила машина. По его словам, писателя госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.
«Сейчас он в Склифе в тяжелом состоянии, операцию сделали», — написал Иртеньев в своих социальных сетях.
По словам журналистки Марии Слоним, после операции 76-летнего Рубинштейна погрузили в «лечебный сон». Эти же сведения сообщила Вероника Любарская, дочь астрофизика Кронида Любарского, и дизайнер Илья Гинзбург.
Позднее Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал снимки с места дорожно-транспортного происшествия в Москве, в котором пострадал 76-летний поэт. Судя по кадрам, машина сбила Рубинштейна на пешеходном переходе и протащила на капоте несколько метров.
Журналисты пишут, что ДТП произошло около полудня 8 января на улице Марьина Роща, где живет пострадавший. Рубинштейн после столкновения потерял сознания. След на лобовом стекле автомобиля свидетельствует о том, что удар был сильным.
Виновником оказался мужчина рабочей специальности. Он находился за рулем в спецодежде. Канал пишет, что мужчина спешил на работу и после случившегося отменял по телефону «заявки» и «заказы».
Что известно о состоянии Льва Рубинштейна
«Известия» со ссылкой на источник сообщили, что у известного поэта диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и переломы. «ВЧК-ОГПУ» сообщает, что у Рубинштейна перелом свода черепа. Помимо этого, состояние Рубинштейна осложняется отеком мозга. Врачи оценивают состояние литератора как тяжелое и нестабильное.
«Состояние крайне тяжелое», — сказал РИА Новости сотрудник НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, не уточнив, какие прогнозы дают врачи.
Чем известен Лев Рубинштейн
Литератор считается одним из основоположников и лидеров московского концептуализма. Рубинштейн вместе с художниками Ильей Кабаковым, Андреем Монастырским, поэтами Дмитрием Приговым, Всеволодом Некрасовым возглавили движение. В середине 1970-х он пришел к собственному жанру — стихам на карточках. Первые произведения Рубинштейна были опубликованы в Европе, а в России он стал популярен в конце 1980-х годов. За книгу «Знаки внимания» получил премию «НОС-2012».
Рубинштейн активно проявлял свою гражданскую позицию. В 2003 году он подписал письмо против войны в Чечне. Авторы обращения предлагали выйти на акцию протеста на Пушкинской площади в Москве. В частности, они обращались к коллегам, которые работали в сфере искусства и науки.
Литератор также активно участвовал в одиночных пикетах и митингах, организованных оппозицией. В мае 2012 года он присоединился к прогулке с писателями по Бульварному кольцу, которая была организована, чтобы проверить, можно ли в Москве гулять по бульварам без санкции властей. Акция прошла мирно.
В марте 2013 года Рубинштейн принимал участие в одиночных пикетах за освобождение участниц Pussy Riot Марии Алёхиной и Надежды Толоконниковой (включена Минюстом РФ в список иноагентов). В марте 2022 года поэт выступил против проведения российской СВО на Украине.
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