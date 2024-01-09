Поэт Лев Рубинштейн в реанимации: что с ним случилось, прогнозы врачей «Известия»: у Рубинштейна диагностировали отек мозга, ушибы и переломы

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Лев Рубинштейн

Российский поэт Лев Рубинштейн находится в реанимации. Что с ним случилось, каковы диагнозы и прогнозы врачей?

Почему Лев Рубинштейн в больнице

Поэт и журналист Игорь Иртеньев ночью 9 января сообщил, что Рубинштейна сбила машина. По его словам, писателя госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.

«Сейчас он в Склифе в тяжелом состоянии, операцию сделали», — написал Иртеньев в своих социальных сетях.

По словам журналистки Марии Слоним, после операции 76-летнего Рубинштейна погрузили в «лечебный сон». Эти же сведения сообщила Вероника Любарская, дочь астрофизика Кронида Любарского, и дизайнер Илья Гинзбург.

Позднее Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал снимки с места дорожно-транспортного происшествия в Москве, в котором пострадал 76-летний поэт. Судя по кадрам, машина сбила Рубинштейна на пешеходном переходе и протащила на капоте несколько метров.

Журналисты пишут, что ДТП произошло около полудня 8 января на улице Марьина Роща, где живет пострадавший. Рубинштейн после столкновения потерял сознания. След на лобовом стекле автомобиля свидетельствует о том, что удар был сильным.

Виновником оказался мужчина рабочей специальности. Он находился за рулем в спецодежде. Канал пишет, что мужчина спешил на работу и после случившегося отменял по телефону «заявки» и «заказы».

Фото: Viktor Chernov/Globa Look Press Лев Рубинштейн

Что известно о состоянии Льва Рубинштейна

«Известия» со ссылкой на источник сообщили, что у известного поэта диагностировали черепно-мозговую травму, ушибы и переломы. «ВЧК-ОГПУ» сообщает, что у Рубинштейна перелом свода черепа. Помимо этого, состояние Рубинштейна осложняется отеком мозга. Врачи оценивают состояние литератора как тяжелое и нестабильное.

«Состояние крайне тяжелое», — сказал РИА Новости сотрудник НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, не уточнив, какие прогнозы дают врачи.

Чем известен Лев Рубинштейн

Литератор считается одним из основоположников и лидеров московского концептуализма. Рубинштейн вместе с художниками Ильей Кабаковым, Андреем Монастырским, поэтами Дмитрием Приговым, Всеволодом Некрасовым возглавили движение. В середине 1970-х он пришел к собственному жанру — стихам на карточках. Первые произведения Рубинштейна были опубликованы в Европе, а в России он стал популярен в конце 1980-х годов. За книгу «Знаки внимания» получил премию «НОС-2012».

Рубинштейн активно проявлял свою гражданскую позицию. В 2003 году он подписал письмо против войны в Чечне. Авторы обращения предлагали выйти на акцию протеста на Пушкинской площади в Москве. В частности, они обращались к коллегам, которые работали в сфере искусства и науки.

Литератор также активно участвовал в одиночных пикетах и митингах, организованных оппозицией. В мае 2012 года он присоединился к прогулке с писателями по Бульварному кольцу, которая была организована, чтобы проверить, можно ли в Москве гулять по бульварам без санкции властей. Акция прошла мирно.

В марте 2013 года Рубинштейн принимал участие в одиночных пикетах за освобождение участниц Pussy Riot Марии Алёхиной и Надежды Толоконниковой (включена Минюстом РФ в список иноагентов). В марте 2022 года поэт выступил против проведения российской СВО на Украине.

Читайте также:

Земфира без работы, магнитные бури, победа Миядзаки: что будет дальше

Земфира пообещала новый альбом: где она сейчас, помирилась ли с Литвиновой

Отъезд из РФ, критика СВО, дочь-патриотка: где сейчас Ксения Раппопорт

Пугачева и Галкин: последние новости 8 января, где сейчас, слухи, критика