Скончался один из создателей вакцины «Спутник V» Один из создателей вакцины «Спутник V» Народицкий умер на 83-м году жизни

Заместитель директор по научной работе Института вирусологии им. Ивановского, ученый Борис Народицкий скончался в возрасте 82 лет, сообщил RTVI сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Профессор был одним из главных создателей российской вакцины от коронавируса «Спутник-V».

Умер главный создатель вакцины «Спутник-V», мой друг, профессор Борис Савельевич Народицкий, — сказал Альтштейн.

Народицкий являлся доктором биологических наук, начав работу в Институте вирусологии им. Ивановского в конце 70-х годов. Он написал более 200 научных трудов, а также подготовил доктора и 17 кандидатов наук. Ивановский награжден медалью «За заслуги перед отечественным здравоохранением» и орденом Почета.

Ранее в Москве скончался бывший председатель Конституционного суда России Марат Баглай. Он ушел из жизни в возрасте 92 лет после продолжительной болезни. Смерть Баглая назвали утратой для всего юридического сообщества.

До этого стало известно о смерти экс-председателя Счетной палаты России, бывшего главы Верховного совета Кабардино-Балкарии Хачима Кармокова. Политик скончался на 83-м году жизни. Кармокова считали основателем Счетной палаты, которой он руководил в течение шести лет.