Умер бывший глава Счетной палаты России Бывший председатель Счетной палаты РФ Кармоков умер на 83-м году жизни

Фото: АГН «Москва»

Хачим Кармоков

В Москве скончался экс-председатель Счетной палаты России, бывший глава Верховного совета Кабардино-Балкарии Хачим Кармоков, сообщил глава республики Казбек Коков во время заседания местного правительства. Политик ушел из жизни в возрасте 82 лет. Соболезнования Кокова опубликованы в его Telegram-канале.

К сожалению, сегодня республика понесла тяжелую утрату. Из жизни ушел видный государственный, политический деятель Кармоков Хачим Мухамедович. Все вы прекрасно знали его, знали, какую роль он внес в развитие республики, становление общества, на разных периодах занимал высокие посты республиканского уровня, долгие годы возглавлял Счетную палату Российской Федерации, — заявил Коков.

Глава региона подчеркнул, что Кармокова можно считать основателем Счетной палаты, председателем которой он был на протяжении шести лет. По словам Кокова, политик умер в одной из столичных клиник. В настоящее время решается вопрос о транспортировке его тела в Кабардино-Балкарию. Дата и место похорон будут объявлены позже.

Ранее в Париже скончался бывший председатель Европейской комиссии Жак Делор. Его называют отцом и архитектором современного Евросоюза. Делор умер во сне в своем доме, ему было 98 лет.