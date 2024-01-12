Лера Кудрявцева ушла от мужа Лера Кудрявцева ушла от мужа из-за его проблем с алкоголем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

Телеведущая Лера Кудрявцева ушла от мужа, хоккеиста Игоря Макарова, из-за его проблем с алкоголем. В своем Telegram-канале она подчеркнула, что не хочет давать комментарии, и попросила ее по этому поводу не беспокоить. Кудрявцева добавила, что намеренно вынесла «личное в публичное».

Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка, — написала она.

Ранее стало известно, что американская топ-модель и актриса Эмили Ратаковски ушла от мужа. По словам источников Page Six, Себастьян Бир-Макклард оказался заядлым изменщиком, Эмили надоело терпеть, и она подала на развод. Причём пресса давно заметила, что модель не носит обручальное кольцо и стала появляться без него на фото и видео в соцсетях, хотя раньше Эмили с ним не расставалась.

Осенью 2023-го певица Вера Брежнева заявила, что развелась с продюсером Константином Меладзе. По ее словам, в браке с ним ей приходилось всегда притворяться и быть удобной женой. Теперь, после развода, в этом больше нет необходимости, сообщила артистка.