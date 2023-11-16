Вера Брежнева раскрыла причины развода с Меладзе Вера Брежнева заявила, что притворялась счастливой в браке с Меладзе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева заявила, что в браке с Константином Меладзе ей приходилось всегда притворяться и быть удобной женой, сообщает МК.RU. Теперь, после развода, в этом больше нет необходимости, сообщила артистка.

Невозможно осчастливить всех, оставаясь верным себе. Но все же лучше рискнуть и оказаться непонятым, чем быть любимым, но притворяться тем, кем ты не являешься на самом деле, — заявила Вера Брежнева.

Как считает издание, Брежнева таким образом фактически объяснила, почему она разошлась с Меладзе. В МК.RU полагают, что она притворялась верной и преданной женой, а на самом деле искала лишь выгоды в союзе со знаменитым продюсером и композитором.

Ранее Брежнева заявила, что развелась с Меладзе и посвятила этому событию новые песни. Артистка и бизнесмен состояли в браке с 2015 года. Исполнительница подчеркнула, что пережила трудные времена.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Лавров рассказал, что Брежнева была абсолютно режиссерским проектом, сделанным Константином Меладзе. Ее успех базируется только на мегахитах, которые он написал, заявил Лавров. По словам продюсера, Брежнева пришла к Меладзе Верой Галушкой (настоящая фамилия певицы) и без него она опять будет Галушкой. Он также отметил, что причиной развода пары могли стать политические разногласия.