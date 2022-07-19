Эмили Ратаковски ушла от мужа

Фото: © RW/MediaPunch via www.imago-imag / Global Look Press

Американская топ-модель и актриса Эмили Ратаковски уходит от мужа. Об этом сообщили инсайдеры американскому изданию Page Six. По словам источников, Себастьян Бир-Макклард оказался заядлым изменщиком. Эмили надоело терпеть и она подала на развод. Причём, пресса давно заметила, что модель не носит обручальное кольцо и стала появляться без него на фото и видео в соцсетях, но раньше Эмили с ним не расставалась

Они расстались недавно. Это было решение Эмили. Она в порядке. Она сильная и сосредоточена на своем сыне. Ей нравится быть мамой, — приводит сообщение инсайдера Super.ru.

Источники Page Six также говорят о систематических изменах Себастьяна.

Да, он изменил. Он делает это систематически, это отвратительно, он кобель, — сообщили знакомые Ратаковски.

Модель постоянно оказывается в центре скандалов. Причиной в последнее время был ее сын: сначала она не хотела определять его гендерную принадлежность, а в последний раз поклонники были возмущены, что Ратаковски сделала младенцу тату. Она набила себе, мужу и мальчику на ногах прозвище ребенка — Sly. Пост в соцсетях модель подписала: «Sly forever (Sly навсегда)».

В 2020 году супермодель поделилась воспоминаниями о том, как пережила насилие со стороны фотографа Джонатана Ледера. История эта случилась в 2012 году, когда она принимала участие в откровенной фотосессии для журнала Darius. Съемка проходила в Нью-Йорке дома у Ледера.