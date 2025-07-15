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15 июля 2025 в 04:40

Общественники потребовали у медвузов объяснить рост цен на обучение

Руководитель ВР Резяпов призвал медвузы объяснить рост цен на обучение

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ведущим медицинским университетам РФ следует разъяснить причины резкого повышения стоимости обучения на фоне острого дефицита кадров в здравоохранении, заявил NEWS.ru председатель движения «Ветераны России», доброволец СВО Ильдар Резяпов. По его словам, организация готовит обращение, которое будет направлено в медвузы, а также министру здравоохранения России Михаилу Мурашко.

Организация «Ветераны России» готовит обращения в адрес ведущих медицинских вузов страны, где зафиксировано резкое повышение стоимости обучения, несмотря на системный дефицит кадров в здравоохранении. Аналогичное обращение направлено Михаилу Мурашко. По словам главы Минздрава, в стране не хватает около 23,3 тысячи врачей и 63,6 тысячи медработников среднего звена, — пояснил Резяпов.

Он отметил, что руководство медицинских университетов объясняет это ростом коммунальных расходов и зарплат преподавателей. По его словам, недопустимо, чтобы экономические решения вузов ставили под угрозу доступность медицинского образования в стране.

Руководство вузов в повышении стоимости обучения ссылается на рост коммунальных тарифов, повышение зарплат преподавателей и увеличение затрат на практико-ориентированную подготовку. Но разумно ли это, когда государство всеми силами стремится привлечь в систему здравоохранения как можно больше молодых специалистов? Считаю недопустимым, чтобы экономические решения вузов ставили под угрозу доступность медицинского образования, особенно для тех, кто защитил страну и сейчас нуждается в поддержке. Вместе с вузами и Минздравом мы должны выработать сбалансированный подход, который обеспечит и качество подготовки, и социальную справедливость, — резюмировал Резяпов.

Ранее стало известно, что российские медицинские вузы увеличили стоимость обучения в пределах 35% по базовым программам в текущем году. Речь идет о таких программах, как «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» и «Фармация».

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