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14 июля 2025 в 09:31

Героям СВО хотят разрешить получать второе высшее образование бесплатно

Миронов предложил разрешить ветеранам СВО получать второе высшее бесплатно

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, предоставляющий участникам СВО возможность получить второе профессиональное или высшее образование за счет государства, сообщили NEWS.ru в СРЗП. Там отметили, что инициатива разработана по поручению президента России Владимира Путина.

Авторами законопроекта выступили председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат Госдумы, член фракции Дмитрий Гусев. Они объяснили, что инициатива направлена на поддержку защитников Отечества, вернувшихся к мирной жизни.

Законопроект < …> открывает ветеранам двери к бесплатному второму образованию. Это реальный шанс для тех, кто из-за ранений или других обстоятельств не может продолжать прежнюю работу, освоить новую профессию и с уверенностью строить будущее. Мы выполняем поручение президента Владимира Путина, чтобы каждый участник СВО знал: Россия заботится о своих защитниках, — отметил Миронов.

Как пояснил первый зампред фракции Дмитрий Гусев, действующее законодательство позволяет бесплатно получить второе высшее образование только в сфере искусств или военным специалистам. По его словам, для ветеранов СВО это ограничение может быть препятствием для адаптации к мирной жизни. Он подчеркнул, что документ устраняет эту несправедливость.

Ветераны смогут выбрать новую профессию без финансовых ограничений, а государство продемонстрирует реальную заботу о тех, кто защищал национальные интересы страны, — пояснил парламентарий.

Новые меры поддержки коснутся участников боевых действий на территориях ДНР, ЛНР и Украины с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожской и Херсонской областях — с 30 сентября 2022 года. Инициатива ранее была озвучена уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой на встрече с президентом России. Тогда глава государства полностью поддержал предложение, отметив: «Абсолютно. Надо ребятам помогать».

Ранее министр науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил внести новые вузы в пилотный проект реформы образования. На данный момент в проекте участвуют шесть учреждений.

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Сергей Миронов
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