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10 июля 2025 в 15:37

Путину предложили включить новые вузы в проект реформы образования

Фальков предложил Путину включить новые вузы в реформу образования

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил президенту России Владимиру Путину внести новые вузы в пилотный проект реформы образования в ходе совещания. На данный момент в проекте участвуют шесть учреждений.

Те вузы, которые даже не участвовали сегодня в этом пилотном проекте, проявляют большой интерес к тому, чтобы войти туда. И мы будем просить вас дать нам такую возможность, чтобы лучшие российские вузы в этом году еще дополнили этот пилотный проект, — сказал Фальков.

Глава Минобрнауки подчеркнул, что в рамках реформы переработаны программы высшего образования, в первую очередь инженерно-технического профиля. В ходе доработок авторы усилили фундаментальную составляющую, добавил министр.

Ранее Фальков сообщил, что регулирование количества платных мест в российских вузах начнется с 1 сентября. Это коснется всех университетов страны. При этом он подчеркнул, что наибольшая проблема сосредоточена в двух крупнейших областях образования: это «Экономика и управление» и «Юриспруденция».

Валерий Фальков
Владимир Путин
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совещания
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