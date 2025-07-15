Сергей Лавров (слева) во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином

Лавров провел встречу с лидером КНР Лавров и Си Цзиньпин встретились в Пекине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках своего визита в Китай, сообщила пресс-служба МИД РФ. Встреча прошла в Доме народных собраний в Пекине.

15 июля в Пекине в рамках участия в заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества глава российского внешнеполитического ведомства С. В. Лавров был принят председателем КНР Си Цзиньпином, — сообщили в МИД РФ.

Лавров передал Си Цзиньпину «дружеский привет и наилучшие пожелания» от президента России Владимира Путина. Стороны обсудили вопрос поддержания двусторонних связей, а также затронули темы международной и региональной повестки.

Кроме того, китайский лидер в ходе встречи приветствовал предстоящий визит Путина, с которым его «связывает давняя и добрая дружба». Он подтвердил приверженность Пекина развитию партнерства и стратегического взаимодействия с Москвой.

Ранее глава Министерства иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай готов вместе с РФ и другими странами вывести Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) на новый уровень. Российско-китайские отношения являются самыми стабильными, зрелыми и стратегически ценными отношениями между крупными странами в современном мире, отметил министр после встречи с российским коллегой в воскресенье, 13 июля.