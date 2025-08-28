День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 23:00

«Перешли в агрессивную фазу»: гей-лобби использует Зеленского против России

Ксавье Беттель и Андрей Сибига Ксавье Беттель и Андрей Сибига Фото: Социальные сети

Мировые медиа обратили внимание на эмоциональное поведение главы МИД Люксембурга Ксавье Беттеля при встрече с его украинским коллегой Андреем Сибигой в Одессе. На видео люксембургский дипломат с разбега напрыгнул на украинского министра, заключив его в страстные объятия. Пользователи соцсетей обратили внимание, что подобными нежными приветствиями грешат многие европейские политики и дипломаты. Что могут таить в себе такие объятия и чем они опасны для мира — в материале NEWS.ru.

В чем пикантность встречи Беттеля и Сибиги

Глава Министерства иностранных дел, экс-премьер Люксембурга Ксавье Беттель при встрече с украинским коллегой Андреем Сибигой в Одессе не сдержал эмоций: бросился в объятия и едва не запрыгнул на него. На кадрах, опубликованных в социальной сети Х, видно, как Сибига обнял министра в ответ.

«Рад снова видеть моего друга Андрея Сибигу, на этот раз в Одессе», — написал люксембургский дипломат в комментариях под видео.

Интернет-пользователи неоднозначно восприняли этот порыв. Одни посчитали, что это мило, а другие раскритиковали политиков за такое поведение. Некоторые задались вопросом, чем вызвана такая эмоциональность Беттеля, упомянув президента Франции Эммануэля Макрона, который тоже излишне открыто проявляет чувства на встречах с иностранными политиками.

Особую пикантность ситуации придает то, что бывший премьер Люксембурга Беттель — открытый гей (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и «женат» на бельгийском архитекторе.

Ксавье Беттель Ксавье Беттель Фото: Harald Tittel/dpa/Global Look Press

Что известно о личной жизни Беттеля

Премьер-министр Люксембурга не считает нужным прятать свою ориентацию и скрывать личную жизнь. Он стал первым европейским лидером, который заключил брачный союз со своим партнером, архитектором Готье Дестне в 2015 году. Таким образом, Беттель стал первым лидером среди стран ЕС с нетрадиционной ориентацией, заключившим официальный брак. Беттель и его супруг стали одними из первых, кто узаконил свои отношения, после того как в июне 2014 года парламент Люксембурга легализовал однополые браки и разрешил таким парам усыновлять детей.

Что такое «гей-триархат» и кто такие «театральные мальчики»

Консервативная чернокожая политактивистка и журналистка Кэндис Оуэнс в соцсети X заявила, что в западных странах патриархат уступил место «гей-триархату» — власти секс-меньшинств.

«Мы теряем западную цивилизацию, потому что гетеросексуальные мужчины постоянно вынуждены следовать за гомосексуальными и выбирать их. Патриархат сменился гей-триархатом. От Макрона до [Джастина] Трюдо, от Зеленского до [Барака] Обамы — мы буквально наводнены театральными мальчиками, возглавляющими страны и движения», — написала Оуэнс.

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратил внимание на то, что политика США последних 10 лет, начиная с Барака Обамы, позиционировалась как ЛГБТ-ориентированная.

«И так называемое ЛГБТ-лобби, которое в Соединенных Штатах себя чувствует прекраснейшим образом, не просто образовано по принципу профсоюза, чтобы поддержать своих, оно перешло в агрессивную фазу. Я бы сказал, это онкологическая болезнь», — отметил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Можно ли утверждать, что гей-лобби двигает войну на Украине

Представители гей-сообщества, по мнению политолога Владимира Скачко, могут выступать против России и подталкивать Украину к конфликту, поскольку Россия позиционирует себя как сторонник консервативных, традиционных ценностей.

«Это вызывает их претензии к России, которые они, возможно, пытаются реализовать при помощи Украины, — рассказал аналитик NEWS.ru. — Что касается Зеленского, то он, по моему мнению, не является цельной личностью, а скорее движим базовыми инстинктами: жаждой наживы, страхом, тщеславием. Россия, повторюсь, является оплотом здравого смысла, ценностей — страной, которая отвергает новомодную и очень нездоровую повестку. Поэтому, очевидно, с их точки зрения, такую страну необходимо уничтожить».

С этой точкой зрения согласен Милонов. «Что не нравится европейскому гей-лобби? Это, конечно, тысячелетняя история христианства в Европе. Само существование Церкви и традиционного общества — это осиновый кол в одно место для них», — уверен депутат.

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Естественно, изменение традиционного уклада жизни и института, который хранит традиционные ценности, то есть Церкви, — это главная задача для гомо-лобби, — добавляет парламентарий. — И посмотрите, Зеленский сражается не с коррупционерами, не с проститутками, не с наркоманами. Как он может сам с собой бороться? Он борется с Церковью, уничтожает Православную церковь на Украине и заменяет этим неким институтом во главе с когортой западенских извращенцев».

Почему вопрос о патологиях стал частью западной стратегии

Война на Украине вызвана и движется по идеологическим и ценностным причинам, подчеркнул депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Вопрос о сексуальных девиациях является частью «ценностной парадигмы».

«Одна из ключевых идей европейской цивилизации, формировавшихся на протяжении нескольких веков, — захват и агрессия. А то, что в рамках этой европейской цивилизации сейчас активно продвигаются всевозможные расстройства, включая расстройства половой идентичности, это часть их захватнической стратегии, прикладной инструмент. Если можно захватить через извращения, так и сделают», — заявил депутат NEWS.ru.

Андрей Сибига
Ксавье Беттель
лоббизм
военный конфликт
