25 августа 2025 в 11:42

Британец-трансгендер выдал себя за девушку и изнасиловал знакомого

Притворившийся девушкой мужчина надругался над знакомым на свидании

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Великобритании рассматривается дело об изнасиловании мужчины трансгендером, который притворился женщиной (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), передает Daily Mail. Обвиняемым является 21-летний трансгендер по имени Сиара Уоткин.

По словам прокурора Пола Рида, Уоткин познакомился с жертвой через социальные сети, а после переписки получил приглашение домой к потерпевшему, проживавшему в городе Торнаби. Там и произошло преступление.

Уоткин предъявлены обвинения по двум пунктам сексуального насилия и одному эпизоду сексуального насилия путем проникновения. Сообщается, что решение по делу примет суд присяжных.

Ранее в Астрахани суд приговорил местного жителя к 25 годам заключения в колонии строгого режима за насилие над детьми. Его жертвами стали родная дочь, пасынок и падчерица. По данным следствия, с июня 2010 по декабрь 2018 года в квартире на улице Анатолия Сергеева мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14 лет.

изнасилования
трансгендеры
Великобритания
ЛГБТ
