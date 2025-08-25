Британец-трансгендер выдал себя за девушку и изнасиловал знакомого

В Великобритании рассматривается дело об изнасиловании мужчины трансгендером, который притворился женщиной (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), передает Daily Mail. Обвиняемым является 21-летний трансгендер по имени Сиара Уоткин.

По словам прокурора Пола Рида, Уоткин познакомился с жертвой через социальные сети, а после переписки получил приглашение домой к потерпевшему, проживавшему в городе Торнаби. Там и произошло преступление.

Уоткин предъявлены обвинения по двум пунктам сексуального насилия и одному эпизоду сексуального насилия путем проникновения. Сообщается, что решение по делу примет суд присяжных.

