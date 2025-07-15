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15 июля 2025 в 08:53

В США указали на преимущество России из-за ультиматума Трампа

WP: ультиматум Трампа дает России стратегическое преимущество

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Ультиматум американского лидера Дональда Трампа о повышении торговых пошлин через 50 дней дает России стратегическое преимущество, сообщает The Washington Post. Москва получит время для укрепления позиций, сближения с КНДР и Китаем и давления на Европу.

По данным WP, эксперты задаются вопросом, наступит ли через 50 дней поворот или это лишь «очередная отсрочка».

Ранее Трамп пообещал, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100% в случае, если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. По его словам, РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет заключена в течение примерно 50 дней.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас поддержала жесткий ультиматум президента США по Украине, но поразилась отведенному им сроку. Европейские политики разочарованы. Ожидания от действий американского лидера были значительно выше. Особое недоумение вызвали его угрозы санкциями, сообщает Spiegel. Завышенные ожидания во многом сформировал сам республиканец своей риторикой.

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