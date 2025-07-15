Во Франции обозначили дату возможной войны в Европе RNS: масштабная война может начаться к 2030 году в «самом сердце Европы»

Франция допускает вероятность масштабного военного конфликта в центре Европы к 2030 году, сообщается в «Стратегическом национальном обзоре» (RNS) за 2025 год. В Париже убеждены, что война может затронуть как саму страну, так и ее союзников.

Мы вступаем в новую эпоху повышенной угрозы возникновения масштабной войны высокой интенсивности за пределами национальной территории в Европе, <...> к 2030 году, — говорится в документе.

Согласно отчету, Европа вступает в новую эпоху, когда возрастает риск высокоинтенсивной войны за пределами Франции. Авторы обзора неоднократно упоминают «российскую угрозу» — слова «Россия», «российский» и «Москва» встречаются в тексте более 80 раз. По их мнению, в ближайшие три — пять лет существует вероятность агрессии со стороны России против европейских стран.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обратился к военным на параде в честь Дня взятия Бастилии — главного государственного праздника республики. Политик призвал установить всеобщую воинскую обязанность в стране.