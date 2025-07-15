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15 июля 2025 в 13:13

В Кремле озаботились Приднестровьем из-за особых замыслов Запада

Песков: вопросы вокруг Приднестровья — особый предмет озабоченности России

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Вопросы, связанные с Приднестровьем представляют собой особый предмет озабоченности России, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, территория республики может стать часть некоего замысла со стороны Запада.

Сигналы наших специальных служб: насколько мы знаем, территория Приднестровья фигурирует в различных планах и замысла европейских стран. Это то, что нас беспокоит, — сказал Песков.

Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов заявил, что НАТО разработала план нападения на Приднестровье. По его словам, план вряд ли начнут реализовывать сейчас, поскольку Запад намерен окружить регион и вынудить сдаться.

Он пояснил, что Альянс, возможно, прорабатывает вторжение своих войск на юг Украины для взятия Одессы и Николаева. Однако для этого им потребуется коридор через ПМР.

В июне глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что только Россия сможет сохранить мир и стабильность в республике. Он напомнил, что в ПМР проживает более 220 тысяч граждан РФ.

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