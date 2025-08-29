«Это кощунство»: Волочкова о возможных проблемах на прощании с Щедриным Балерина Волочкова заявила, что ее не посмеют не пустить на прощание с Щедриным

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее не посмеют не пустить на прощание с народным артистом СССР Родионом Щедриным. В разговоре с NEWS.ru она назвала кощунством препятствование посещению похорон ее педагогов. По словам балерины, те, кто не пустят ее к гробу Щедрина, пожалеют об этом.

Меня не посмеют не пустить [на прощание с Щедриным]. Пустили же к Юрию Григоровичу (советский хореограф. — NEWS.ru) на прощание. Просто испугались, понимаете. Я уже не та Волочкова, которую не пускали на панихиду к Наталье Бессмертновой, жене Григоровича, которую не пускали на панихиду к Екатерине Максимовой (советская артистка балета. — NEWS.ru). Тогда это было позорище, когда меня не пускали поклониться гробу моих педагогов. Это просто, мне кажется, кощунство. Поэтому к Щедрину пропустят, и все будет хорошо. А если не пропустят, то, поверьте, очень сильно об этом пожалеют, — сказала Волочкова.

Ранее стало известно, что прах Щедрина и его жены балерины Майи Плисецкой будет соединен и развеян над Россией согласно их совместному завещанию. Композитор скончался ночью 29 августа в Германии на 93-м году жизни. Его супруга ушла из жизни в мае 2015 года от остановки сердца.