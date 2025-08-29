В РЖД уточнили сроки внедрения посадки пассажиров по биометрии

Посадка в поезд по биометрии в России заработает позднее 1 сентября, заявил в кулуарах Международного железнодорожного салона «PRO//Движение.Экспо» замглавы РЖД Евгений Чаркин. По его словам, законодательная возможность для этого появится с начала месяца, сообщает ТАСС.

Это заработает позднее, когда будет проведено [тестирование]. Поскольку мы должны убедиться, что все работает соответственно, качественно, что ни у кого нет никаких рисков, связанных с действием данной технологии, — сказал Чаркин.

По его словам, компания будет рассматривать возможность внедрения данной технологии, когда «все будет протестировано». О начале посадки пассажиров по биометрии объявят официально, заключил Чаркин.

Ранее он заявлял, что РЖД совместно с Минцифры и Минтрансом ведут всестороннюю проработку системы посадки в поезда по биометрическим данным. После завершения нормативной подготовки компания планирует провести тестирование технологии на одном из действующих маршрутов. Чаркин подчеркнул, что биометрическая посадка станет дополнительной опцией, а не заменой традиционному контролю — паспорт останется необходимым документом в поездке.