12 ноября 2025 в 19:23

Россиянам рассказали, как будет выглядеть покупка алкоголя онлайн

Онлайн-покупка алкоголя станет возможна по загранпаспорту нового образца

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Россияне смогут покупать алкоголь онлайн после предъявления загранпаспорта нового образца, заявила на Всероссийском винодельческом форуме директор Департамента развития технологий Минцифры Татьяна Скворцова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, биометрию также можно будет подтвердить в МФЦ или банке.

В сервисах, которые требуют подтверждения возраста, требуется стандартная учетная запись. Для этого вам необходимо зарегистрировать биометрию и подтвердить ее в МФЦ или банке либо с помощью загранпаспорта нового образца. Без очной явки в какое-либо учреждение. У нас сейчас запускается эксперимент. На текущий момент мы уже реализовали сервис подтверждения возраста и проводим тестирование с вендинговыми аппаратами, — заявила Скворцова.

Заместитель генерального директора АО «Центр биометрических технологий» объяснил, как будет выглядеть покупка алкоголя онлайн. По его слова, сперва необходимо выбрать продукт, а потом пройти процедуру аутентификации.

Проверка возраста будет происходить дважды при заказе, и курьер уже повторно проверяет возраст гражданина. <…> Сейчас мы понимаем, как можно проверять место и время. Кроме того, будет использоваться Bluetooth-метка, когда курьер будет вместе с клиентом будут подтверждать то, что он стоит рядом. Только после этих упражнений будет происходить передача товара, — пояснил он.

Ранее стало известно, что Минсельхоз РФ поддерживает идею продажи алкоголя онлайн. Об этом сообщила замглавы ведомства Марина Афонина. По ее словам, Минсельхоз совместно с Минфином долго работали над законопроектом.

алкоголь
биометрия
покупки
Минцифры
