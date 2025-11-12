Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Соколов объяснил, почему пора разрешить онлайн-торговлю вином

Глава АКИТ Соколов допустил онлайн-продажу вина в России через биометрию

Артем Соколов Артем Соколов Фото: Алексей Александронок/Росконгресс

Современные технологии позволяют разрешить продажу вина в Сети, заявил корреспонденту NEWS.ru президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. На российском винодельческом форуме в Radisson Collection Hotel, Moscow «Росконгресс» он уточнил, что контроль за возрастом позволит установить идентификация пользователя при выборе алкогольного напитка на сайте и при его вручении покупателю.

При заказе, когда он (покупатель — NEWS.ru) на сайте что-то себе выбирает, нужно будет убедиться, что это совершеннолетний пользователь. И вторая идентификация — при вручении продукции клиенту, тоже нужно будет верифицировать, что он является совершеннолетним. <…> Будет курьером демонстрироваться QR-код, на него покупатель будет наводить свою камеру <…> проходить идентификацию, и сделка либо совершится, либо нет, — уточнил Соколов.

Президент Ассоциации отметил, чтобы воспользоваться системой онлайн-покупки алкоголя, пользователю будет необходимо зарегистрировать свои биометрические данные. Это можно сделать в банке, после чего для клиента откроется доступ к целому ряду услуг, добавил Соколов.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что цифровая торговля стремительно развивается благодаря прогрессу в области искусственного интеллекта. Он уточнил, что внедрение ИИ способствует увеличению среднего чека и стимулирует покупательскую активность.

