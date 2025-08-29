День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 16:26

В Госдуме объяснили, почему меняется расчет среднего заработка

Депутат Якубовский: новый расчет среднего заработка включает все выплаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 сентября в расчет среднего заработка включаются все предусмотренные стимулирующие выплаты, напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский. По его словам, переданным RT, прежний порядок не учитывал современных форм оплаты труда.

Теперь в расчет включаются все предусмотренные системой оплаты стимулирующие выплаты — премии, надбавки, бонусы, — пояснил парламентарий.

По его словам, исключение составляют только социальные выплаты, например, материальная помощь или компенсация питания. При этом отпускные по-прежнему считаются по привычной схеме.

Ранее сообщалось, что правительство скорректировало правила оплаты работы в ночное время. Согласно новому постановлению, которое вступит в силу с 1 сентября, оплата труда за каждый час работы ночью не может быть ниже дневной, при этом вводится обязательная минимальная надбавка — не менее 20% от дневной ставки.

Россия
экономика
выплаты
расчеты
