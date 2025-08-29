Захарова восхитилась итальянцем, погибшим при спасении Наговициной

Поступок итальянского альпиниста Луки Синигальи, погибшего во время попытки спасти россиянку Наталью Наговицину на пике Победы на высоте около 7200 метров, заслуживает восхищения, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга. По ее словам, действия спортсмена стали примером мужества и самоотверженности.

Отдельно хотелось бы отметить мужество альпинистов, они с огромным риском для жизни, <...> доставили палатку, продукты, спальный мешок, что стало частью такой спасательной операции, доставили баллон с газом. К сожалению, итальянец Синигалья скончался во время спуска, — рассказала Захарова.

Дипломат также добавила, что Синигалья в последние часы находился в постоянном контакте с коллегами, которые пытались оказывать ему дистанционную помощь. Она подчеркнула, что проявленные им качества отражают ценности итальянского народа.

Ранее Захарова рассказала о работе МИД по спасению Наговициной в Киргизии. По словам представителя внешнеполитического ведомства, дипломаты с первого дня координировали усилия и поддерживали связь с родственниками россиянки.